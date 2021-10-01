Николич объяснил, почему долго не делал замены в матче с «Лацио»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о том, почему долго не делал замены в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Лацио».

«У нас сейчас не так много здоровых футболистов, а в воскресенье новая игра. Мне казалось, что надо сохранить свежесть пары футболистов. Те, кто играл на поле, уже были очень нагружены. Не могу сказать, что мы не хотели ничего предпринимать, но обязательно нужно думать о следующей встрече, чтобы на поле появилось как минимум три-четыре свежих футболиста», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.