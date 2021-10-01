«Локомотив» не может выиграть в еврокубках 13 матчей подряд

Московскому «Локомотиву» не удаётся добиться победы в еврокубках уже на протяжении 13 матчей кряду.

Красно-зелёные последний раз побеждали в еврокубках 18 сентября 2019. Тогда российская команда в рамках Лиги чемпионов обыграла на выезде «Байер» со счётом 2:1.

С тех пор «Локомотив» потерпел на европейской арене девять поражений и четыре раза добился ничьей.

30 сентября подопечные Марко Николича в гостях уступили римскому «Лацио» (0:2) во втором туре Лиги Европы.

Ранее нападающий железнодорожников Фёдор Смолов рассказал, почему «Локомотив» уступил «Лацио».