Смолов считает, что «Локомотив» наиграл на один гол в матче с «Лацио»
«Считаю, на один гол мы всё-таки наиграли. Но не забиваем уже в трёх играх, и это наша проблема, над которой будем работать. Думаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового. На тренировках уделяли внимание стандартам «Лацио». Перед голом я предупредил защитника, что, скорее всего, пойдёт навес на ближнюю штангу. В итоге не смогли разобраться. После гола соперник играл спокойно», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».
Нападающий отметил, что «Локомотив» сделал много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинал свои атаки.
«Лацио» осознанно загонял нас на фланги, откуда мы не могли выбраться», — добавил он.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Наполи» в игре Лиги Европы.