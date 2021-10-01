Гол Мироманова не спас «Вегас» от поражения от «Кингз» в предсезонке НХЛ
- Даниил Мироманов из «Вегас Голден Найтс» (в центре) после заброшенной шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз»
- AP
- © Rick Bowmer
Встреча проходила на стадионе «Вивинт-Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев.
У «Вегаса» шайба на счету российского защитника Даниила Мироманова.
Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».