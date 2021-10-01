Гол Мироманова не спас «Вегас» от поражения от «Кингз» в предсезонке НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» матче в предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Мироманова не спас «Вегас» от поражения от «Кингз» в предсезонке НХЛ
  • Даниил Мироманов из «Вегас Голден Найтс» (в центре) после заброшенной шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз»
  • AP
  • © Rick Bowmer

Встреча проходила на стадионе «Вивинт-Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев.

У «Вегаса» шайба на счету российского защитника Даниила Мироманова.

Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».

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