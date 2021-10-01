«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в предсезонке НХЛ, Князев отдал результативную передачу
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Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Райн Меркли, Джеффри Виел и Кевин Лабанк.
У «Анахайма» шайба на счету Бенуа-Оливье Гру.
Российский защитник «Шаркс» Артём Князев отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» поприветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».