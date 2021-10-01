«Колорадо» победил «Миннесоту» в предсезонке НХЛ, Куликов отдал результативную передачу
- Самуэль Жирар из «Колорадо Эвеланш»
- AP
- © David Zalubowsk
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 6:4.
В составе «Колорадо» дублем отметился Эрик Джонсон. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри, Сампо Ранта, Оскар Олауссон и Самуэль Жирар.
У «Миннесоты» шайбы на счету Райана Хартмана, Кевина Фиалы, Адама Бекмана и Мэйсона Шоу.
Российский защитник «Уайлда» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».