«Колорадо» победил «Миннесоту» в предсезонке НХЛ, Куликов отдал результативную передачу

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Колорадо» дублем отметился Эрик Джонсон. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри, Сампо Ранта, Оскар Олауссон и Самуэль Жирар.

У «Миннесоты» шайбы на счету Райана Хартмана, Кевина Фиалы, Адама Бекмана и Мэйсона Шоу.

Российский защитник «Уайлда» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».