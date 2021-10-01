«Колорадо» победил «Миннесоту» в предсезонке НХЛ, Куликов отдал результативную передачу

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» победил «Миннесоту» в предсезонке НХЛ, Куликов отдал результативную передачу
  • Самуэль Жирар из «Колорадо Эвеланш»
  • AP
  • © David Zalubowsk

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Колорадо» дублем отметился Эрик Джонсон. Ещё по одной шайбе забросили Назем Кадри, Сампо Ранта, Оскар Олауссон и Самуэль Жирар.

У «Миннесоты» шайбы на счету Райана Хартмана, Кевина Фиалы, Адама Бекмана и Мэйсона Шоу.

Российский защитник «Уайлда» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».

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