Гол и передача Афанасьева помогли «Нэшвиллу» разгромить «Тампу» в предсезонке НХЛ
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- © Marta Lavandier
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:2.
В составе «Нэшвилла» дублем отметился Филип Форсберг. Ещё по одной шайбе забросили Мэтт Дюшейн, Томми Новак и российский нападающий Егор Афанасьев. Также Афанасьев отметился результативной передачей.
У «Тампы» шайбы на счету Энтони Чирелли и Фредрика Классона.
Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».