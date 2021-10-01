Гол и передача Афанасьева помогли «Нэшвиллу» разгромить «Тампу» в предсезонке НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Нэшвилла» дублем отметился Филип Форсберг. Ещё по одной шайбе забросили Мэтт Дюшейн, Томми Новак и российский нападающий Егор Афанасьев. Также Афанасьев отметился результативной передачей.

У «Тампы» шайбы на счету Энтони Чирелли и Фредрика Классона.

Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».