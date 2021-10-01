Гол и передача Афанасьева помогли «Нэшвиллу» разгромить «Тампу» в предсезонке НХЛ

Короткая ссылка
«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Афанасьева помогли «Нэшвиллу» разгромить «Тампу» в предсезонке НХЛ
  • AP
  • © Marta Lavandier

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Нэшвилла» дублем отметился Филип Форсберг. Ещё по одной шайбе забросили Мэтт Дюшейн, Томми Новак и российский нападающий Егор Афанасьев. Также Афанасьев отметился результативной передачей.

У «Тампы» шайбы на счету Энтони Чирелли и Фредрика Классона.

Ранее сообщалось, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» приветствовали сына российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в подтрибунном помещении перед матчем предсезонного турнира с «Бостон Брюинз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить