Гол Роши помог «Паранаэнсе» победить «Пеньяроль» и выйти в финал Южноамериканского кубка
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Встреча проходила в Куритибе и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Никан и Педро Роша.
Напомним, что в первой игре 1/2 финала хозяева также победили гостей — 2:1.
В финале кубка «Паранаэнсе» встретится с бразильским «Ред Булл Брагантино», обыгравшим в полуфинале по сумме двух встреч парагвайский «Либертад» с общим счётом 5:1.
Финал «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино» состоится 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Роша перешёл из московского «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.