Гол Роши помог «Паранаэнсе» победить «Пеньяроль» и выйти в финал Южноамериканского кубка

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Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу над уругвайским «Пеньяролем» в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.
Гол Роши помог «Паранаэнсе» победить «Пеньяроль» и выйти в финал Южноамериканского кубка
  • Reuters
  • © Liamara Polli

Встреча проходила в Куритибе и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Никан и Педро Роша.

Напомним, что в первой игре 1/2 финала хозяева также победили гостей — 2:1.

В финале кубка «Паранаэнсе» встретится с бразильским «Ред Булл Брагантино», обыгравшим в полуфинале по сумме двух встреч парагвайский «Либертад» с общим счётом 5:1.

Финал «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино» состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Роша перешёл из московского «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

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