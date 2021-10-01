Гол Роши помог «Паранаэнсе» победить «Пеньяроль» и выйти в финал Южноамериканского кубка

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу над уругвайским «Пеньяролем» в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.

Встреча проходила в Куритибе и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Никан и Педро Роша.

Напомним, что в первой игре 1/2 финала хозяева также победили гостей — 2:1.

В финале кубка «Паранаэнсе» встретится с бразильским «Ред Булл Брагантино», обыгравшим в полуфинале по сумме двух встреч парагвайский «Либертад» с общим счётом 5:1.

Финал «Атлетико Паранаэнсе» — «Ред Булл Брагантино» состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Роша перешёл из московского «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.