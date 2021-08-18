«Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде футболиста «Спартака» Роши 

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Нападающий московского «Спартака» Педро Роша перешёл на правах аренды в бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе».
«Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде футболиста «Спартака» Роши 
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

Об этом сообщается на сайте бразильского клуба. Арендное соглашение рассчитано до июля 2022 года. При этом «Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить контракт 26-летнего игрока в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени. 

Педро Роша перешёл в московский клуб в 2017 году, провёл 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Он также дважды уходил из клуба в аренду: в бразильские «Крузейро» и «Фламенго».

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис выразил уверенность, что «Спартак» провалит этот сезон.

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