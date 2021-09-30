Витория за день до игры предвидел победу «Спартака» над «Наполи»
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«Такие матчи нам надо выигрывать не только сердцем, но и головой. Надо прокачивать все компоненты. Могу открыть вам один секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
По словам португальского специалиста, он понял, что московский клуб победит, когда пришёл на предматчевую пресс-конференцию накануне игры.
«Я не увидел ни одного итальянского журналиста. Даже переводчик опоздал. Это был сигнал: «Наполи» решил, что будет просто. И нам это дало отличный заряд», — отметил он.
Витория добавил, что, конечно, не это решило исход игры. Однако, по его словам, эта маленькая деталь дала ему возможность предвидеть победу.
«Вчера я почувствовал эту уверенность на сто процентов. Это очень хорошо», — заключил он.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).
Ранее Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи».