Витория за день до игры предвидел победу «Спартака» над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).

«Такие матчи нам надо выигрывать не только сердцем, но и головой. Надо прокачивать все компоненты. Могу открыть вам один секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

По словам португальского специалиста, он понял, что московский клуб победит, когда пришёл на предматчевую пресс-конференцию накануне игры.

«Я не увидел ни одного итальянского журналиста. Даже переводчик опоздал. Это был сигнал: «Наполи» решил, что будет просто. И нам это дало отличный заряд», — отметил он.

Витория добавил, что, конечно, не это решило исход игры. Однако, по его словам, эта маленькая деталь дала ему возможность предвидеть победу.

«Вчера я почувствовал эту уверенность на сто процентов. Это очень хорошо», — заключил он.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи».