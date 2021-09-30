Витория: коррективы в перерыве помогли «Спартаку» обыграть «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).

«Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отношение футболистов к делу и настрой на игру были фантастическими.

По словам Витории, до начала игры все понимали, что будет трудно. Он напомнил, что «Наполи» громит соперников в чемпионате Италии по футболу и лидирует в серии А.

«Мы вышли на игру с определённым планом — и тут сразу гол. Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность», — рассказал он.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи».