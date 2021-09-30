«Спартак» победил в основной стадии еврокубков впервые за 1057 дней

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Московский «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» победил в основной стадии еврокубков впервые за 1057 дней
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

В составе московской команды дублем отметился Квинси Промес. Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов. У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас и Виктор Осимхен.

Таким образом, «Спартак» победил в основной стадии европейских кубков впервые за 1057 дней.

В последний раз спартаковцы побеждали в еврокубках 8 ноября 2018 года. В той игре был обыгран шотландский «Рейнджерс» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.

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