Сборные России и Украины сыграют в полуфинале чемпионата мира по шахматам

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Женская сборная России по шахматам завоевала путёвку в полуфинал командного чемпионата мира.
Сборные России и Украины сыграют в полуфинале чемпионата мира по шахматам
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

Россиянки во втором четвертьфинальном поединке переиграли команду стран Америки со счетом 3:1.

Александра Горячкина оказалась сильнее перуанки Дейзи Кори Тельо. Алина Кашлинская переиграла Дженнифер Перес Родригес из Парагвая. Екатерина Лагно сыграла вничью с аргентинкой Каролиной Лухан, Полина Шувалова — с канадкой Мэли-Жад Уэлле.

Российские шахматистки также одержали победу в первом матче — 4:0.

В полуфинале соперником сборной России станет команда Украины, которая добилась победы над Арменией.

Турнир проходит в испанском Ситжесе.

Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

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