Сборные России и Украины сыграют в полуфинале чемпионата мира по шахматам
- РИА Новости
- © Татьяна Меель
Россиянки во втором четвертьфинальном поединке переиграли команду стран Америки со счетом 3:1.
Александра Горячкина оказалась сильнее перуанки Дейзи Кори Тельо. Алина Кашлинская переиграла Дженнифер Перес Родригес из Парагвая. Екатерина Лагно сыграла вничью с аргентинкой Каролиной Лухан, Полина Шувалова — с канадкой Мэли-Жад Уэлле.
Российские шахматистки также одержали победу в первом матче — 4:0.
В полуфинале соперником сборной России станет команда Украины, которая добилась победы над Арменией.
Турнир проходит в испанском Ситжесе.
Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.