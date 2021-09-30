Судья отменил пенальти в ворота «Наполи» в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» проводит матч второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

На пятой добавленной к первому тайму минуте футболисты устроили потасовку.

Перед этим главный судья игры отправился смотреть повтор эпизода с нарушением правил на полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе в штрафной хозяев.

После просмотра арбитр решил отменить назначенный пенальти в ворота неаполитанцев.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Наполи» Руис получил красную карточку в матче со «Спартаком».