Наставник «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка российского футбола
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«На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмём Англию. Сколько англичан сыграло за «Челси» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. Думаю, рано или поздно в России придут к отмене лимита», — приводит слова Вернидуба «Спорт-Экспресс».
По мнению тренера, одной из причин упадка являются завышенные зарплаты футболистов.
«Не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов», — сказал он.
Ранее Вернидуб сравнил российский и украинский футбол.