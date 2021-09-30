Наставник «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка российского футбола

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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о том, в чём причины упадка российского футбола.
Наставник «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка российского футбола
  • © AP Photo / Dave Thompson

«На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмём Англию. Сколько англичан сыграло за «Челси» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. Думаю, рано или поздно в России придут к отмене лимита», — приводит слова Вернидуба «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, одной из причин упадка являются завышенные зарплаты футболистов.

«Не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов», — сказал он.

Ранее Вернидуб сравнил российский и украинский футбол.

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