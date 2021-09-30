Главный тренер «Шерифа» Вернидуб сравнил российский и украинский футбол
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«Украина! У нас достаточно много молодых игроков. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать», — приводит слова Вернидуба «Спорт-Экспресс».
Также тренер высказался о том, что Украина может обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
«Я очень хочу, чтобы Украина обошла Россию», — сказал он.
Напомним, что Россия идёт на 10-м месте в рейтинге УЕФА, а Украина — на 11-м.
Ранее Вернидуб признался, что продолжает следить за петербургским «Зенитом».