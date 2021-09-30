Вернидуб: до сих пор слежу за «Зенитом», я там провёл лучшие три года в карьере

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что продолжает следить за петербургским «Зенитом».

«Конечно, слежу, ведь там провёл три года — лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы», — цитирует Вернидуба «Чемпионат».

Вернидуб выступал за «Зенит» с 1997 по 2000 год. В составе клуба он провёл 84 матча, в которых забил два мяча.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счётом 2:1.

Ранее Вернидуб рассказал, как «Шериф» праздновал победу над «Реалом».