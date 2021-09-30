Вернидуб рассказал, как «Шериф» праздновал победу над «Реалом»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о праздновании победы над мадридским «Реалом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (2:1).

Вернидуб рассказал, что это был первый матч на «Сантьяго Бернабеу» для всех игроков команды и тренерского штаба.

«Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться. Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё», — цитирует тренера «Чемпионат».

Вернидуб также отметил, что испытал положительные эмоции от победы не на своём поле.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счётом 2:1.

Ранее Гацкан заявил, что тренер «Шерифа» Вернидуб может возглавить ЦСКА.