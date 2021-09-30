«Чемпионат: ЭСК РФС признал ошибочным пенальти «Зенита» в матче с «Крыльями»

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признал ошибочным пенальти в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» после падения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в штрафной после небольшого контакта.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды, благодаря голу Алексея Сутормина с пенальти.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал пенальти на Дзюбе в матче с самарской командой.