«Чемпионат: ЭСК РФС признал ошибочным пенальти «Зенита» в матче с «Крыльями»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» после падения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в штрафной после небольшого контакта.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды, благодаря голу Алексея Сутормина с пенальти.
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал пенальти на Дзюбе в матче с самарской командой.