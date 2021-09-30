Червиченко: ничья с «Наполи» для «Спартака» будет большим чудом, чем победа «Шерифа»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».
Червиченко: ничья с «Наполи» для «Спартака» будет большим чудом, чем победа «Шерифа»
  • ©Официальный сайт ФК "Спартак"

«Ожидания от матча грустные. «Спартак» сегодня точно получит минимум три мяча, но и забьёт один. В обороне сегодня будет беда, так как у «Спартака» она просто отсутствует. Если наша команда сегодня не проиграет, то это будет чудо большее, чем победа «Шерифа» над «Реалом», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он считает, что верить в успех красно-белых в этом матче — как верить в сказки. Червиченко не видит, в чём «Спартак» может приблизиться к «Наполи».

«Помимо этого, игроки сильно затравлены болельщиками и журналистами. Моральный настрой у команды сейчас точно не оптимистичный, а чтобы в таких матчах показывать результат, очень важен настрой», — добавил Червиченко.

Он также добавил, что «Спартаку» не поможет отставка Руя Витории, потому что команда не реализовывает свои моменты.

Матч «Наполи» — «Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Спаллетти заявил, что ожидает тяжёлой игры со «Спартаком».

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