Спаллетти ожидает тяжёлой игры со «Спартаком»

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Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».
Спаллетти ожидает тяжёлой игры со «Спартаком»
  • Reuters

«Спартак» будет биться до конца. Новый наставник может привить команде всё, что ему необходимо. Но российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче. Они всегда максимально серьёзно настраиваются на сильных соперников. Буду рад, если мы одержим победу в предстоящем матче, но уверен в том, что встреча будет тяжёлой», — приводит слова Спаллетти Calcionapoli24.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

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