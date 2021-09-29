Спаллетти ожидает тяжёлой игры со «Спартаком»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».

«Спартак» будет биться до конца. Новый наставник может привить команде всё, что ему необходимо. Но российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче. Они всегда максимально серьёзно настраиваются на сильных соперников. Буду рад, если мы одержим победу в предстоящем матче, но уверен в том, что встреча будет тяжёлой», — приводит слова Спаллетти Calcionapoli24.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

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