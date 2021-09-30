Штырков: UFC не добился ничего хорошего, введя допинг-контроль

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о своём отношении к допингу.

«Все понимают, что изнурительные тренировки и весогонки забирают здоровье у спортсмена. Если мы возьмём список запрещённых веществ WADA, увидим там кофеин, комплексы витаминов, капельницы», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».

Он считает, что после гонки спортсмен может завалиться и ему поможет только капельница. Для Штыркова это нормально.

«Чего добилось UFC, введя допинг-контроль? Ничего хорошего. Начали люди слетать с боёв и уходить в другие организации из-за возраста, болезней и травм. UFC только потеряло, когда ввели допинг-контроль», — добавил Штырков.

При этом он не верит, что Нганну и Усман чисты от допинга. Штырков считает, что только организация решает, чьи результаты обнародовать.

Ранее Штырков рассказал о проблемах бойцов с контрактами UFC.