Штырков рассказал о проблемах бойцов с контрактами UFC

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, почему не присоединится к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC).

«Даже не рассматриваю этот момент. Очень много минусов. Сейчас даже при контракте с UFC проблематично получить визу. Ребята простаивают по году, не могут выехать в Америку подраться», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».

Он отметил, что ему 33 года, поэтому он не может сидеть без боёв.

«Хайпануть? Я уже хайпанул, мне хватило. Кому-то что-то доказывать? Пояса? Мы прекрасно понимаем, что это уже не моя история», — добавил Штырков.

Он считает, что есть организации — такие, как Bellator и PFL, — в которых более привлекательная система.

Ранее Иван Штырков рассказал о подготовке Петра Яна к бою с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.