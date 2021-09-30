Штырков рассказал о проблемах бойцов с контрактами UFC
- © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова
«Даже не рассматриваю этот момент. Очень много минусов. Сейчас даже при контракте с UFC проблематично получить визу. Ребята простаивают по году, не могут выехать в Америку подраться», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».
Он отметил, что ему 33 года, поэтому он не может сидеть без боёв.
«Хайпануть? Я уже хайпанул, мне хватило. Кому-то что-то доказывать? Пояса? Мы прекрасно понимаем, что это уже не моя история», — добавил Штырков.
Он считает, что есть организации — такие, как Bellator и PFL, — в которых более привлекательная система.
Ранее Иван Штырков рассказал о подготовке Петра Яна к бою с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.