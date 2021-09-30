Штырков рассказал о проблемах бойцов с контрактами UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, почему не присоединится к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC).
Штырков рассказал о проблемах бойцов с контрактами UFC
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

«Даже не рассматриваю этот момент. Очень много минусов. Сейчас даже при контракте с UFC проблематично получить визу. Ребята простаивают по году, не могут выехать в Америку подраться», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».

Он отметил, что ему 33 года, поэтому он не может сидеть без боёв.

«Хайпануть? Я уже хайпанул, мне хватило. Кому-то что-то доказывать? Пояса? Мы прекрасно понимаем, что это уже не моя история», — добавил Штырков.

Он считает, что есть организации — такие, как Bellator и PFL, — в которых более привлекательная система.

Ранее Иван Штырков рассказал о подготовке Петра Яна к бою с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить