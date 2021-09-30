Шварц отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Кавани

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал новости об интересе клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

«У него действующий контракт с МЮ. Не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Я работаю со своими игроками и занимаюсь ими», — сказал Шварц на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кавани сыграл в трёх матчах МЮ, но не отличился результативными действиями.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Рубином».