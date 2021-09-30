Шварц отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Кавани
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- РИА Новости
«У него действующий контракт с МЮ. Не стоит говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Я работаю со своими игроками и занимаюсь ими», — сказал Шварц на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кавани сыграл в трёх матчах МЮ, но не отличился результативными действиями.
По итогам девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Ранее Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Рубином».