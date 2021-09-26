Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На протяжении 75 минут игры «Динамо» полностью владело инициативой. Мы не позволили «Рубину» создать какие-то опасные моменты, учитывая наши хорошие оборонительные построения. Два мяча, которые забили, заслужены», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что в последние 15 минут команде не хватало сил.

«Это можно объяснить тем, что у нас было три матча. Доволен и игрой, и тремя очками в копилке «Динамо», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0.

После девяти туров РПЛ «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице. «Рубин» с 14 баллами идёт на пятой позиции. Возглавляет таблицу петербургский «Зенит», набравший 20 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков.