Романцев: в такой безразличной компании «Спартака» и Пеле бы не заиграл

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от игры московского «Спартака».
Романцев: в такой безразличной компании «Спартака» и Пеле бы не заиграл
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«Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно, кто их тренер и чего он от них хочет», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ранее называл этих футболистов игроками хорошего класса.

«Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвёртую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше», — добавил Романцев.

Он считает, что команда превращается в безликого рядового середняка. Романцев призывает футболистов без кнута самим собраться.

Матч «Наполи» — «Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Спаллетти заявил, что ожидает тяжёлой игры со «Спартаком».

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