Стерлинг: UFC пришлось вводить титул временного чемпиона по вине Яна

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг обвинил россиянина Петра Яна за введение временного титула чемпиона.

«Я надеюсь, что фанаты, у которых есть мозг, понимают, что вся весовая категория в UFC оказалась в такой ситуации только по вине Петра Яна. Он не смог выиграть бой, несмотря на доминирование. Он надрал мне зад. Это факт», — сказал Стерлинг в эфире MMA Hour.

Он также добавил, что всей этой ситуации можно было избежать. Стерлинг сожалеет, что Ян не соблюдал правила.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.

Соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген станет новым соперником Яна на турнире UFC 267.

Ранее Ян заявил, что Сэндхаген — достойный претендент на титул.