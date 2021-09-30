Стерлинг: UFC пришлось вводить титул временного чемпиона по вине Яна
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«Я надеюсь, что фанаты, у которых есть мозг, понимают, что вся весовая категория в UFC оказалась в такой ситуации только по вине Петра Яна. Он не смог выиграть бой, несмотря на доминирование. Он надрал мне зад. Это факт», — сказал Стерлинг в эфире MMA Hour.
Он также добавил, что всей этой ситуации можно было избежать. Стерлинг сожалеет, что Ян не соблюдал правила.
Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Первоначально Ян должен был драться с Алджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя из-за болей в шее.
Соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген станет новым соперником Яна на турнире UFC 267.
Ранее Ян заявил, что Сэндхаген — достойный претендент на титул.