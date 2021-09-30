Васютин: Клаудиньо отлично вписался в игру

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин, находящийся в аренде в шведском «Юргордене», прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над «Мальмё» (4:0).

«В последнее время мне нравится то, как «Зенит» вариативно играет в атаке. Это бросается в глаза. Очень позитивный момент. Команда выиграла со счётом 4:0», — цитирует Васютина «Спорт день за днём».

Он также рассказал, что ему всё понравилось в матче. При этом есть детали, над которыми «Зениту» нужно поработать.

«Все отметили то, что Клаудиньо отлично вписался в игру. Он показал отличное взаимопонимание при переходах из обороны в атаку. «Зенит» может делать это через средние и длинные передачи, через передачи низом», — добавил вратарь.

Он также отметил, что победа во много получилась благодаря быстрым голам в обоих таймах и красной карточке.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Мальмё» со счётом 4:0.

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