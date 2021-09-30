Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

В список номинантов попали полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Зане, нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес, вратарь молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис и защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

Проголосовать можно на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальмё» со счётом 4:0, прервав неудачную серию.

Ранее Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить