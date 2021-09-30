Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
- Reuters
В список номинантов попали полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Зане, нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес, вратарь молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис и защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.
Проголосовать можно на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальмё» со счётом 4:0, прервав неудачную серию.
Ранее Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.