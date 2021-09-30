Сутормин: победа над «Мальмё» будет толчком для нас в дальнейших матчах

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Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА над «Мальмё» (4:0).
Сутормин: победа над «Мальмё» будет толчком для нас в дальнейших матчах
  • © РИА Новости

«Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах», — цитирует Сутормина пресс-служба УЕФА.

Он также отметил, что в первом тайме отступление было ошибкой, но во втором команда исправилась.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Мальмё» со счётом 4:0. Один из мячей забил Сутормин.

Ранее Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов.

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