Сутормин: победа над «Мальмё» будет толчком для нас в дальнейших матчах
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«Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах», — цитирует Сутормина пресс-служба УЕФА.
Он также отметил, что в первом тайме отступление было ошибкой, но во втором команда исправилась.
Напомним, что «Зенит» разгромил «Мальмё» со счётом 4:0. Один из мячей забил Сутормин.
Ранее Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов.