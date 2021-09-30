Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

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Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.
Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
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Нападающий стал первым игроком, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в Лиге чемпионов, сообщает OptaFranz в Twitter.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счётом 5:0. Левандовски оформил в матче дубль.

По итогам двух туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает первое место в группе, набрав максимальные шесть очков.

Ранее дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.

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