Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
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Нападающий стал первым игроком, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в Лиге чемпионов, сообщает OptaFranz в Twitter.
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счётом 5:0. Левандовски оформил в матче дубль.
По итогам двух туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает первое место в группе, набрав максимальные шесть очков.
Ранее дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.