Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил новое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

Нападающий стал первым игроком, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в Лиге чемпионов, сообщает OptaFranz в Twitter.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счётом 5:0. Левандовски оформил в матче дубль.

По итогам двух туров Лиги чемпионов «Бавария» занимает первое место в группе, набрав максимальные шесть очков.

Ранее дубль Левандовского помог «Баварии» разгромить киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.