Названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в РПЛ
- © РИА Новости / Александр Гальперин
РПЛ опубликовала имена номинантов на лучшего тренера сентября в Twitter.
⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
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📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяцаpic.twitter.com/BAeXyAIXoS
В сезоне-2021/22 лучшего тренера месяца выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
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