Каррера: «Спартак» создаёт много голевых моментов, но не реализует их

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
Каррера: «Спартак» создаёт много голевых моментов, но не реализует их
  • РИА Новости

«На бумаге «Наполи», безусловно, сильнее «Спартака», но Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их. «Наполи» должен обратить внимание на индивидуальности в составе «Спартака», — цитирует Карреру 100x100Napoli.it.

Он также отметил, что в стане «Спартака» есть два-три технических игрока. Мозес — один из них.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Спаллетти заявил, что ожидает тяжёлой игры со «Спартаком».

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