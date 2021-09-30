Каррера: «Спартак» создаёт много голевых моментов, но не реализует их

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«На бумаге «Наполи», безусловно, сильнее «Спартака», но Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их. «Наполи» должен обратить внимание на индивидуальности в составе «Спартака», — цитирует Карреру 100x100Napoli.it.

Он также отметил, что в стане «Спартака» есть два-три технических игрока. Мозес — один из них.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Спаллетти заявил, что ожидает тяжёлой игры со «Спартаком».