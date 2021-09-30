Каррера: «Спартак» создаёт много голевых моментов, но не реализует их
- РИА Новости
«На бумаге «Наполи», безусловно, сильнее «Спартака», но Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их. «Наполи» должен обратить внимание на индивидуальности в составе «Спартака», — цитирует Карреру 100x100Napoli.it.
Он также отметил, что в стане «Спартака» есть два-три технических игрока. Мозес — один из них.
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.
Ранее Спаллетти заявил, что ожидает тяжёлой игры со «Спартаком».