Фьюри: надеялся, что Джошуа сможет победить Усика

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.
Фьюри: надеялся, что Джошуа сможет победить Усика
  • © AP

«Усик сделал своё дело — и это всё, что я знаю. Он выиграл бой, удачи ему. Я смотрел. Был ли я абсолютно уязвлён, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть поединок, но он не смог, и это не моё дело», — приводит слова Фьюри Mirror.

Он также отметил, что не лезет в чужие дела.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее Валуев высказался о желании Усика отпраздновать победу над Джошуа в Крыму.

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