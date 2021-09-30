Фьюри: надеялся, что Джошуа сможет победить Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Усик сделал своё дело — и это всё, что я знаю. Он выиграл бой, удачи ему. Я смотрел. Был ли я абсолютно уязвлён, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть поединок, но он не смог, и это не моё дело», — приводит слова Фьюри Mirror.

Он также отметил, что не лезет в чужие дела.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее Валуев высказался о желании Усика отпраздновать победу над Джошуа в Крыму.