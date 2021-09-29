Валуев высказался о желании Усика отпраздновать победу над Джошуа в Крыму

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал желание украинца Александра Усика отпраздновать в Крыму завоёванные пояса WBA, WBO, IBF и IBO в поединке с британцем Энтони Джошуа.

«По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все за и против и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать», — цитирует Валуева «Газета.Ru».

34-летний Усик является уроженцем Симферополя. После победы над Джошуа он заявил, что намерен отметить её на своей родине.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева оценил перспективы своего подопечного в возможном поединке с Усиком.