Валуев высказался о желании Усика отпраздновать победу над Джошуа в Крыму

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал желание украинца Александра Усика отпраздновать в Крыму завоёванные пояса WBA, WBO, IBF и IBO в поединке с британцем Энтони Джошуа.
Валуев высказался о желании Усика отпраздновать победу над Джошуа в Крыму
  • AP

«По-человечески, наверное, ему нужно сопоставить все за и против и принимать решение. Я его понимаю, но есть жизненные обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или не позволят. А весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать», — цитирует Валуева «Газета.Ru».

34-летний Усик является уроженцем Симферополя. После победы над Джошуа он заявил, что намерен отметить её на своей родине.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева оценил перспективы своего подопечного в возможном поединке с Усиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить