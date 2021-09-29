Тренер Гассиева выразил надежду на реванш с Усиком

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Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, оценил перспективы своего подопечного в возможном поединке с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.
Тренер Гассиева выразил надежду на реванш с Усиком
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика. Однако я надеюсь, что этот поединок когда-нибудь состоится. Это будет хороший бой. Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьёт он сильнее британца. Всё покажет ринг. Главное, чтобы Мурат был в порядке и подошёл к бою без травм. Ведь перед финалом Суперсерии было много моментов. Травма, вес тяжело, проблемно уходил. Были проблемы в подготовке. Будем надеяться, что их второй бой состоится и будет более конкурентным», — цитирует Сланова 15-й регион.

21 июля 2018 года в финале Всемирной боксёрской суперсерии в Москве Усик одержал победу над Гассиевым единогласным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

25 сентября 2021 года Усик также решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее Виталий Кличко подарил Усику символический пояс WBC.

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