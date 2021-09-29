«Ак Барс» без недопущенных хоккеистов уступил «Йокериту» в матче КХЛ

Финский «Йокерит» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Йокерита» дублем отметился Никлас Фриман. Ещё по одной шайбе забросили Игорь Бобков и Ессе Йоэнсуу. У «Ак Барса» отличились Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий и Артём Галимов.

Напомним, перед игрой в Хельсинки появилась информация, что шесть хоккеистов «Ак Барса» не допущены к участию в матче из-за нарушения санитарного регламента Финляндии. Игру пропустили вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель, а также нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заявил нападающего Дмитрия Кателевского запасным вратарём на игру с «Йокеритом».