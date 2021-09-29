«Ак Барс» заявил форварда Кателевского резервным вратарём на матч с «Йокеритом»

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» заявил нападающего Дмитрия Кателевского запасным голкипером на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом».
«Ак Барс» заявил форварда Кателевского резервным вратарём на матч с «Йокеритом»
  • @hcakbars
  • Twitter

«Кое-какая оказия случилась. Смотрим состав, видим парочку брешей и вратаря Кателевского», — написала пресс-служба казанского клуба в Twitter.

Перед игрой в Хельсинки появилась информация, что шесть хоккеистов «Ак Барса» не допущены к участию в матче из-за нарушения санитарного регламента Финляндии. Игру пропускают вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель, а также нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Матч в Хельсинки мог не состояться, поскольку, согласно регламенту КХЛ, в заявке команды на игру должно быть два вратаря. Казанцы же остались с одним голкипером, Игорем Бобковым.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор увеличил максимальную посещаемость матчей хоккейного ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить