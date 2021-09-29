«Ак Барс» заявил форварда Кателевского резервным вратарём на матч с «Йокеритом»

Казанский «Ак Барс» заявил нападающего Дмитрия Кателевского запасным голкипером на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом».

«Кое-какая оказия случилась. Смотрим состав, видим парочку брешей и вратаря Кателевского», — написала пресс-служба казанского клуба в Twitter.

Кое-какая оказия случилась. Смотрим состав, видим парочку брешей и вратаря Кателевского pic.twitter.com/5NoEEqcy3x — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 29, 2021

Перед игрой в Хельсинки появилась информация, что шесть хоккеистов «Ак Барса» не допущены к участию в матче из-за нарушения санитарного регламента Финляндии. Игру пропускают вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель, а также нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Матч в Хельсинки мог не состояться, поскольку, согласно регламенту КХЛ, в заявке команды на игру должно быть два вратаря. Казанцы же остались с одним голкипером, Игорем Бобковым.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор увеличил максимальную посещаемость матчей хоккейного ЦСКА.