Роспотребнадзор увеличил максимальную посещаемость матчей хоккейного ЦСКА

В пресс-службе московского хоккейного клуба ЦСКА сообщили, что Роспотребнадзор разрешил столичной команде увеличить посещаемость на домашних матчах.

«В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации считаем возможным в качестве пилотного варианта для проведения матчей в сентябре — октябре 2021 г. (в соответствии с предоставленным графиком) предусмотреть заполняемость трибун большой арены не более 30% от проектной мощности, а малой арены — не более 50%», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что на матчи будут допущены зрители с QR-кодом, который подтверждает прохождение законченного курса вакцинации против COVID-19.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА дома 29 сентября примет «Сибирь» из Новосибирска.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о нападающем Александре Овечкине в преддверии Олимпиады-2022, которая пройдёт в Пекине.