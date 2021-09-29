Роспотребнадзор увеличил максимальную посещаемость матчей хоккейного ЦСКА

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В пресс-службе московского хоккейного клуба ЦСКА сообщили, что Роспотребнадзор разрешил столичной команде увеличить посещаемость на домашних матчах.
Роспотребнадзор увеличил максимальную посещаемость матчей хоккейного ЦСКА
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«В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации считаем возможным в качестве пилотного варианта для проведения матчей в сентябре — октябре 2021 г. (в соответствии с предоставленным графиком) предусмотреть заполняемость трибун большой арены не более 30% от проектной мощности, а малой арены — не более 50%», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что на матчи будут допущены зрители с QR-кодом, который подтверждает прохождение законченного курса вакцинации против COVID-19.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА дома 29 сентября примет «Сибирь» из Новосибирска.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о нападающем Александре Овечкине в преддверии Олимпиады-2022, которая пройдёт в Пекине.

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