Николич высказался о шансах «Локомотива» в матче с «Лацио»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Лацио» Марко Николич поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Лацио».
Николич высказался о шансах «Локомотива» в матче с «Лацио»
  • © fclm.ru

«Думаю, у «Локомотива» есть шансы в этом матче. 50 на 50 — таким вижу расклад перед встречей. У «Лацио» хорошая команда и опытный тренер. У меня уже была возможность играть против Маурицио Сарри, когда он был главным тренером лондонского «Челси». Он хороший тренер и человек. Я рад вновь с ним встретиться», — приводит слова Николича РИА Новости.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на олимпийском стадионе в Риме. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить