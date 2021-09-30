Николич высказался о шансах «Локомотива» в матче с «Лацио»

Главный тренер московского «Лацио» Марко Николич поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Лацио».

«Думаю, у «Локомотива» есть шансы в этом матче. 50 на 50 — таким вижу расклад перед встречей. У «Лацио» хорошая команда и опытный тренер. У меня уже была возможность играть против Маурицио Сарри, когда он был главным тренером лондонского «Челси». Он хороший тренер и человек. Я рад вновь с ним встретиться», — приводит слова Николича РИА Новости.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на олимпийском стадионе в Риме. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».