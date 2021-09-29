Витория рассказал о кадровых проблемах «Спартака» перед матчем с «Наполи»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что Джордан Ларссон не сыграет в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи» из-за травмы.
Витория рассказал о кадровых проблемах «Спартака» перед матчем с «Наполи»
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«Ларссон ещё не готов. Посмотрим, может быть, к следующей игре «Спартака» после перерыва на матчи сборных он успеет восстановиться», — цитирует Виторию РИА Новости.

По словам тренера, в лазарете команды также находятся Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс.

«Мы используем разных игроков, чтобы справиться с этой проблемой. Не жалуемся и всегда бьёмся до последней минуты изо всех сил», — сказал Витория.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Витория высказался о шансах «Спартака» в матче с «Наполи».

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