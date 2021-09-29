Гончаренко: Плющенко отдавал Трусовой максимум

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Александра Трусова в прошлом сезоне, тренируясь у Евгения Плющенко, получала максимум возможного.

«Штаб Плющенко имеет опыт и возможности, они отдавали Саше всё по максимуму. Если она смогла принять ту базу, то молодец, потому что хороший спортсмен от любого тренера способен почерпнуть что-то полезное», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

По словам Гончаренко, ей понравился вариант программ Трусовой, потому что старые программы показывали её достаточно однобоко. Она добавила, что в штабе Плющенко Трусову пытались развивать в лирическом направлении и соответствующем катании.

«Какой-то сдвиг мы видели, но процесс был сложным», — отметил тренер.

Сейчас Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. 17-летняя фигуристка из Рязани является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

Трусова на сентябрьских контрольных прокатах сборной России исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

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