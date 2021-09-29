Спаллетти — о матче со «Спартаком»: российские клубы всегда борются до конца

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Завтрашний матч крайне важен для московской команды, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры», — приводит слова Спаллетти Il Matino.

По мнению Спаллетти, «Спартак» в стартовом матче группы С потерпел незаслуженное поражение на своём поле от польской «Легии» (0:1).

Игра «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встреча начнётся в 19:45 мск. В параллельном матче группы сыграют «Легия» и английский «Лестер Сити».

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче между «Спартаком» и «Наполи».