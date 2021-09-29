Бородавко объяснил, из-за чего у сборной России возникли проблемы на ЧМ по лыжероллерам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему у многих спортсменов возникли проблемы на чемпионате мира 2021 года по лыжероллерам в Италии.

«К сожалению, получилось так, что компания, которая предоставила лыжероллеры всем участникам чемпионата, тестировала их преимущественно в сухую погоду, и на сухой поверхности роллеры показали себя довольно неплохо. А по воде те ролики, которые исполняют стопорящий момент, стали просто клинить. Это коснулось не только нашей команды, но и подавляющего большинства участников», — сказал Бородавко в интервью RT.

При этом массовый завал в масс-старте, по его мнению, связан непосредственно с человеческим фактором.

«Просто один спортсмен, скажем так, не справился со своей головой. К счастью, это не такая частая практика в нашем виде спорта. Те, кто участвует в соревнованиях, — это профессионалы, которым соревновательная практика нужна и в летний период тоже. На контрольных тренировках невозможно заставить себя работать на пределе своих возможностей или около того, соответственно, бывает сложно оценить уровень готовности спортсмена», — добавил специалист.

Ранее тренер Большунова рассказал о трудностях, с которыми предстоит столкнуться на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.