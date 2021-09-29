Матч «Йокерит» — «Ак Барс» в Хельсинки под угрозой срыва из-за нарушения санитарного регламента
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Финские власти отстранили от матча шесть игроков российской команды. Игру пропустят вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель, а также нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм, сообщает «Бизнес Online».
Матч в Хельсинки может не состояться, поскольку, согласно регламенту КХЛ, в заявке команды на игру должно быть два вратаря. Казанцы же остались с одним голкипером, Игорем Бобковым.
Игра должна пройти на льду «Хартвалл Арены». Начало матча в 18:30 мск.
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