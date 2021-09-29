ВФЛА открывает конкурс на должность главного тренера сборной России

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова сообщила, что ВФЛА начинает поиск нового главного тренера сборной России.

«1 октября я открываю конкурс на должность главного тренера национальной команды, позже на сайте ВФЛА появятся критерии и сроки отбора, будет создана конкурсная группа», — цитирует Привалову ТАСС.

Привалова будет исполнять обязанности главного тренера сборной до момента окончания конкурса.

Ранее в ВФЛА подтвердили, что Юрий Борзаковский покинет пост главного тренера национальной команды.