Хоккеист «Кременчука» дисквалифицирован на три матча за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»
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По сообщению УХЛ, хоккеист получил дисквалификацию на три матча и дополнительную на десять матчей.
Денискин может выкупить дополнительную дисквалификацию на десять дней — денежная компенсация равна 5 тыс. гривен.
Санкции вступили силу 28 сентября 2021 года.
Напомним, в матче между «Кременчуком» и «Донбассом» Денискин был удалён за то, что изобразил, как ест банан.
Ранее хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса».