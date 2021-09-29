Хоккеист «Кременчука» дисквалифицирован на три матча за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»

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Нападающий клуба Украинской хоккейной лиги «Кременчук» Андрей Денискин наказан за свой расистский жест в адрес темнокожего защитника «Донбасса» Джейлена Смерека.
Хоккеист «Кременчука» дисквалифицирован на три матча за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса»
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По сообщению УХЛ, хоккеист получил дисквалификацию на три матча и дополнительную на десять матчей.

Денискин может выкупить дополнительную дисквалификацию на десять дней — денежная компенсация равна 5 тыс. гривен.

Санкции вступили силу 28 сентября 2021 года.

Напомним, в матче между «Кременчуком» и «Донбассом» Денискин был удалён за то, что изобразил, как ест банан.

Ранее хоккеист «Кременчука» извинился за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса».

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