Клаудиньо: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о своей мечте.
Клаудиньо: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»
  • AP

«Всё, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст бог, выиграю Лигу чемпионов с «Зенитом» и поеду со сборной Бразилии на чемпионат мира», — цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо подписал контракт с петербургским клубом 13 августа 2021 года.

29 сентября «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сыграет с «Мальмё» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Начало — в 19:45.

Ранее Мостовой заявил, что «Зениту» не будет просто в матче с «Мальмё».

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