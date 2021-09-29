Спанулис рассказал, что над ним издевались в НБА
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Спанулис рассказал, что всегда мечтал играть в НБА, поэтому, когда появилась такая возможность, он не раздумывая уехал.
«Мне не нравилось, что надо мной издевались: говорили мне одни вещи, а делали совершенно другие. Между тренером и генеральным директором возникли большие разногласия. Мне не понравилась эта история, потому что это не давало мне возможности показать, на что я способен», — цитирует баскетболиста Newsit.
Ему не понравилось, что в первый год он не играл. Спанулис считает, что ему не дали себя проявить.
За свою карьеру грек выиграл с национальной командой чемпионат Европы — 2005, а также завоевал серебро чемпионата мира. Он является трёхкратным чемпионом Евролиги, трёхкратным MVP финала Евролиги и семикратным чемпионом Греции.
Ранее в ЦСКА заявили об отсутствии договорённостей со сборной Греции по работе Итудиса.