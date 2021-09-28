В ЦСКА заявили об отсутствии договорённостей со сборной Греции по работе Итудиса

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об отсутствии договорённостей с национальной командой Греции о работе главного тренера команды Димитриса Итудиса.

«Не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про национальную сборную Греции только в русском переводе российских СМИ. Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договорённостей с ЦСКА о работе Итудиса в греческой сборной не существует», — приводит слова Ватутина ТАСС.

28 сентября президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос на пресс-конференции объявил, что надеется договориться с московским клубом по поводу работы Итудиса в сборной Греции.

Ранее сообщалось, что Итудис возглавит сборную Греции.